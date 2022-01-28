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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 73143 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Футбол: "Дніпро-1" завдав поразки болгарському клубу

Футбол: "Дніпро-1" завдав поразки болгарському клубу

Київ • УНН

 • 19625 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. На тренувальному зборі у Туреччині СК "Дніпро-1" переміг болгарський клуб "Берое", передає УНН з посиланням на сайт клубу з України.

Деталі

Перша половина матчу пройшла за відчутної ігрової переваги дніпрян. Вже на 1-й хвилині спортклубівці ледве не відкрили рахунок, коли захисник болгарської команди вибив м’яч з порожніх воріт після удару Довбика, а добивання Ярмолюка було заблоковане. Спортклубівці продовжували атаки, намагаючись розхитати захист суперника, і до середини тайму дніпряни таки відкрили рахунок – Довбик розіграв комбінацію із Назаренком, і знову проштовхнув м’яч повз українського голкіпера Ганева, а на лінії воріт ситуацію контролював Рубчинський, на якого і було записано гол.

Тільки після цього суперники завдали свій перший удар у матчі, але Стефанову явно бракувало влучності. Значно гостріше було після штрафного у виконанні Генова, який влучив у стійку воріт Кінарейкіна, що замінив на останній межі Юрчука.

У дніпрян в той же час запам’ятався дуже небезпечний прохід Ківінди, який було зірвано тільки ціною жовтої картки біля кута карного майданчику, ну а Кравченко з перспективного штрафного влучив у стінку. А от після іншого стандарту у виконанні Кравченка рахунок став 2:0 – Адамюк чітко спрямував м’яч у сітку головою після навісу партнера.

Доповнення

Четвертого лютого підопічні Ігора Йовічевича зіграють із чорногорським "Дечичем", а 5 лютого - із сербським "Спартаком".

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