Футбол: "Динамо" здобуло ювілейну перемогу в чемпіонаті України

Що відомо

Зустріч пройшла вдало для господарів: вийшла цікавою, непередбачуваною та не надто складною. Кияни хоча і не змогли забити у першому таймі, але надолужили після перерви, забивши два м’ячі у ворота суперника.

Деталі

На початку другого тайму у всій красі проявив себе Циганков: отримавши пас з протилежного флангу, Віктор завдяки індивідуальним діям фінтами “розхитав” захисника, змістився ближче до центра та з лінії штрафного майданчика чудовим ударом спрямував м’яч точно у дальню “дев’ятку”. Одразу подвоїти рахунок міг Шапаренко, але удар як слід у півзахисника не вийшов.

Миколенко на 70 хвилині зустрічі довгою передачею закинув м’яч за спину захиснику “Дніпра-1” на Циганкова, той промчався до воріт та відпасував назад під удар Гармашу — м’яч потрапив до Дениса з рикошетом від захисника суперників, і він шанс не змарнував, потужним ударом із меж штрафного майданчика відправивши м’яч у сітку — 2:0.

Доповнення

“Динамо” повернуло собі одноосібне лідерство в чемпіонаті — 32 очки проти 29 у “Шахтаря”. “Дніпро-1” п’ятий — 22 пункти.