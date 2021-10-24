Футбол: "Динамо" одержало юбилейную победу в чемпионате Украины

Что известно

Встреча прошла удачно для хозяев: получилась интересной, непредсказуемой и не слишком сложной. Киевляне хотя и не смогли забить в первом тайме, но наверстали после перерыва, забив два мяча в ворота соперника.

Детали

В начале второго тайма во всей красе проявил себя Цыганков: получив пас с противоположного фланга, Виктор благодаря индивидуальным действиям финтами “расшатал” защитника, сместился ближе к центру и с линии штрафной великолепным ударом направил мяч точно в дальнюю “девятку”. Сразу удвоить счет мог Шапаренко, но удар как следует у полузащитника не вышел.

Миколенко на 70 минуте встречи длинной передачей забросил мяч за спину защитнику “Днепра-1” на Цыганкова, то промчался к воротам и отпасовал назад под удар Гармашу — мяч попал к Денису с рикошетом от защитника соперников, и он шанс не упустил, мощным ударом из пределов штрафной отправив мяч в сетку — 2:0.

Дополнение

“Динамо” вернуло себе единоличное лидерство в чемпионате — 32 очка против 29 у “Шахтера”. “Днепр-1” пятый — 22 пункта.