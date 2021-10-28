Футбол: "Барселона" оголосила про зміни на тренерській посаді
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. ФК "Барселона" звільнила головного наставника команди Рональда Кумана, повідомляє УНН з посиланням на сайт іспанського гранду.
Деталі
Куман очолив "синьо-гранатових" влітку 2020 року. Минулого сезону під його керівництвом команда виграла Кубок Іспанії.
Замість нідерландця першою командою керуватиме 49-річний Серхі Бархуан до тих пір, коли клуб найме на повну ставку головного тренера замість звільненого Кумана.
Варто відзначити, що каталонці вже почали шукати нового головного тренера. Ним може стати Хаві.
Довідка
У 10 матчах чемпіонату Іспанії "Барселона" зазнала трьох поразок і посідає дев'яте місце у турнірній таблиці. У Лізі чемпіонів каталонці програли два з трьох матчів, перемігши лише "Динамо" (1:0).