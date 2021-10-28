Футбол: "Барселона" объявила об изменениях на тренерском посту

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Куман возглавил "сине-гранатовых" летом 2020 года. В прошлом сезоне под его руководством команда выиграла Кубок Испании.

Вместо нидерландца первой командой будет руководить 49-летний Серхи Бархуан до тех пор, когда клуб наймет на полную ставку главного тренера вместо уволенного Кумана.

Следует отметить, что каталонцы уже начали искать нового главного тренера. Им может стать Хави.

Справка

В 10 матчах чемпионата Испании "Барселона" потерпела три поражения и занимает девятое место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов каталонцы проиграли два из трех матчей, победив только "Динамо" (1:0).