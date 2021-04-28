Футбол: аутсайдер УПЛ завдав поразки "Зорі"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. В рамках перенесеного поєдинку 10-го туру Української Прем'єр-ліги донецький "Олімпік" у Чернігові приймав луганську "Зорю", передає кореспондент УНН.
Деталі
У цій баталії "Зоря" намагалася скоротити відставання від "Шахтаря" в боротьбі за "срібло", а "Олімпік" веде боротьбу за виживання.
Головним у цій грі став перший тайм, вкрай багатий на події: тут було вилучення воротаря "Зорі" (Васіля) і скасований гол у ворота "Олімпіка".
Грою в більшості скористалися гравці "Олімпіка" у другій половині, причому зробили це двічі. На 53 хвилині рахунок відкрив Руслан Бабенко, а на 72-й подвоїв француз Тейшейра. В додатковий час Аллахяр зменшив відставання "Зорі" – 2:1.
Доповнення
"Олімпік" завершив серію із 11-ти поспіль поразок в УПЛ – 21 бал та 11-та сходинка. "Зоря" третя – 41 і на 4 відстає від "Шахтаря".