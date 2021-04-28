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Футбол: аутсайдер УПЛ нанес поражение "Заре"

Футбол: аутсайдер УПЛ нанес поражение "Заре"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. В рамках перенесенного поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий "Олимпик" в Чернигове принимал луганскую "Зарю", передает корреспондент УНН.

Детали

В этой баталии "Заря" пыталась сократить отставание от "Шахтера" в борьбе за "серебро", а "Олимпик" ведет борьбу за выживание.

Главным в этой игре стал первый тайм, крайне богатый на события: здесь было удаление вратаря "Зари" (Василя) и отмененный гол в ворота "Олимпика".

Игрой в большинстве воспользовались игроки "Олимпика" во второй половине, причем сделали это дважды. На 53 минуте счет открыл Руслан Бабенко, а на 72-й удвоил француз Тейшейра. В дополнительное время Аллахяр уменьшил отставание "Зари" - 2:1.

Дополнение

"Олимпик" завершил серию из 11-ти подряд поражений в УПЛ - 21 балл и 11-я ступенька. "Заря" третья - 41 и на 4 отстает от "Шахтера".

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