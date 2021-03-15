FT: Індійські виробники вакцин побоюються зриву поставок сировини з США

Що відомо

Так, виконавчий директор найбільшого у світі виробника вакцин, Інституту сироватки Індії Адар Пунавалла заявив, що глобальні зусилля з вакцинації можуть підірвати американський Закон про оборонну промисловість (Defense Production Act), що вперше з’явився під час Корейської війни, який дозволяє примушувати бізнес виконувати замовлення для військових потреб. За його словами, для виробництва вакцини Novavax Інституту сироватки Індії необхідна сировина з США. Якщо її не зможуть отримати, то це буде серйозним обмежуючим фактором.

Деталі

Глава компанії Biological E Махима Датла, що виробляє вакцину Johnson & Johnson, пояснила FT, що американські постачальники, можливо, не зможуть виконувати замовлення через дії Закону про оборонну промисловість. Вона закликала до термінового міжнародного втручання, підкресливши, що така ситуація “надзвичайно ускладнює розширення виробництва вакцин не тільки від коронавірусу, а й звичайних вакцин”.

Що передувало

Раніше віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс в інтерв’ю Tagesspiegel am Sonntag визнав упущення в стратегії Європейського Союзу з вакцинації від коронавірусу.