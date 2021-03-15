FT: Индийские производители вакцин опасаются срыва поставок сырья из США

Что известно

Так, исполнительный директор крупнейшего в мире производителя вакцин, Института сыворотки Индии Адар Пунавалла заявил, что глобальные усилия по вакцинации могут подорвать американский Закон о оборонную промышленность (Defense Production Act), который впервые появился во время Корейской войны, который позволяет принуждать бизнес выполнять заказ для военных нужд. По его словам, для производства вакцины Novavax Института сыворотки Индии необходимое сырье с США. Если ее не смогут получить, то это будет серьезным ограничивающим фактором.

Детали

Глава компании Biological E Махима Датла, которая производит вакцину Johnson & Johnson, объяснила FT, что американские поставщики, возможно, не смогут выполнять заказы из-за действия Закона о оборонную промышленность. Она призвала к срочному международного вмешательству, подчеркнув, что такая ситуация “чрезвычайно затрудняет расширение производства вакцин не только от коронавируса, но и обычных вакцин”.

Что предшествовало

Ранее вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью Tagesspiegel am Sonntag признал упущения в стратегии Европейского Союза по вакцинации от коронавируса.