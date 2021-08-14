ФСБ в окупованому Криму змушує вчителів збирати дані про дітей

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На вимогу "начальника управління освіти", директори шкіл мають передати особисті дані учнів: ім'я, прізвище, по батькові, число, місяць, рік народження і номер мобільного телефону всіх учнів у віці від 12 до 17 років.

"Відповідно до запиту Управління Федеральної служби безпеки Російської Федерації по Республіці Крим і місті Севастополі необхідно 10 серпня 2021 року до 15.00 подати відомості про дітей у віці від 12 до 17 років, які навчаються в загальноосвітніх установах міста Керчі, згідно формою, що додається. Додатково повідомляємо, що повноваженнями органів ФСБ Росії передбачено отримання персональних даних без згоди суб'єкта", - такий лист за підписом "начальника управління освіти" Керчі отримали керівники навчальних закладів.

Як повідомив "Суспільному Крим" правозахисник Олександр Сєдов, учні не зобов'язані надавати цю інформацію. Або вони можуть дати недійсний номер або тільки набір випадкових чисел, який схожий на номер телефону.

"Це порушення права на приватну, сімейне життя. Передача особистої інформації третім особам без згоди особи, який цією інформацією володіє. Це необхідно для того, щоб можна було відстежувати переміщення цих людей, дзвінки цих людей. Наприклад, можна зібрати інформацію про те, хто безпосередньо брав участь в будь-якій акції за номерами мобільних телефонів учасників. І в подальшому, на підставі цього списку, притягувати до відповідальності за чинним російським законодавством", - повідомив експерт.