ФСБ Росії заявила про затримання у Тулі громадянина України

Деталі

“Федеральною службою безпеки в Тулі затриманий на місці злочину громадянин України, який збирав відомості, що становлять державну таємницю, щодо новітніх зразків озброєння і секретну технічну документацію до них”, — заявили у ЦГЗ. За даними ФСБ, “іноземець за завданням розвідувальних служб України здійснював пошук працівників російських оборонних підприємств з числа секретоносіїв”.

“Його цілями були вербувальна розробка росіян і отримання від них охоронюваних законом відомостей про перспективні розробки в області стрілецького озброєння”, — повідомили в ФСБ.

Відносно громадянина України порушено кримінальну справу за ст. 276 КК РФ (“Шпигунство”). Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 20 років. У ФСБ повідомили, що слідчі дії тривають.

Доповнення

У липні в російському Бєлгороді ФСБ провела затримання учасників нібито “Українського радикального угруповання”.