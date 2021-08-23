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ФСБ России заявила о задержании в Туле гражданина Украины

ФСБ России заявила о задержании в Туле гражданина Украины

Киев  •  УНН

 • 26612 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. ФСБ России задержала в Туле гражданина Украины, якобы “собиравшего секретные сведения о новейших образцах оружия по заданию украинской разведки”. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, пишет УНН.

Детали

“Федеральной службой безопасности в Туле задержан с поличным гражданин Украины, собиравший сведения, составляющие государственную тайну, в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним”, — заявили в ЦОС. По данным ФСБ, “иностранец по заданию разведывательных служб Украины осуществлял поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей”.

“Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения”, — сообщили в ФСБ.

В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (“Шпионаж”). Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. В ФСБ сообщили, что следственные действия продолжаются.

Дополнение

В июле в российском Белгороде ФСБ провела задержания участников якобы “Украинской радикальной группировки”.

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