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FROM UKRAINE TO THE WORLD: ювелірний дім SOVA презентував новий міжнародний сайт

Київ • УНН

 • 195912 перегляди

У липні ювелірний дім SOVA запустив новий сайт з розширеними можливостями і оновленим дизайном.

FROM UKRAINE TO THE WORLD: ювелірний дім SOVA презентував новий міжнародний сайт

Новий сайт став інтерактивним та значно швидшим. Тепер перегляд каталогу прикрас нагадує стрічку Instagram. До того ж, на сайті з’явилася функція фешн гіда — відтепер можна просто натиснути на фото і побачити всі прикраси, які одягнені на моделі, легко змінювати колір золота та переглядати вироби з обраної колекції. Клієнти можуть переглянути новий ТОП прикрас по популярності, який оновлюватиметься щотижня. Також на сайті з’явилася нова рубрика “Надихайся”, де швидко можна знайти образи з прикрасами SOVA від українських інфлюенсерів. Варто відмітити оновлений дизайн, спрощену навігацію по сайту, новинам компанії, інтуїтивно зрозумілий пошук прикрас.

Запуск нового сайту SOVA планувалося як логічний розвиток e-commerce.

Оновлений сайт використовує прогресивні фреймворки та дозволяє нам активно масштабуватися. Дизайн був повністю оновлений, акцент був зроблений на простоту взаємодії та швидкість роботи.

При релізі було запущено новий функціонал та закладено кроки для майбутніх змін, яких планується дуже багато. Вже незабаром наші клієнти обов'язково їх зустрінуть. Ми не припиняємо вдосконалення та розробку, адже віримо в ЗСУ та Україну”, — говорить Андрій Онопрієнко, e-commerce директор SOVA.

Незабаром на платформі нового сайту SOVA запуститься власний Журнал. Тепер це буде не просто розділ новин компанії, а фешн ком’юніті з постійними рубриками, запрошеними редакторами, стилістами, підбірками та інтерв’ю.

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