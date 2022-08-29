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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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FROM UKRAINE TO THE WORLD: ювелирный дом SOVA представил новый международный сайт

Киев • УНН

 • 195911 просмотра

В июле ювелирный дом SOVA запустил новый сайт с расширенными возможностями и обновленным дизайном.

FROM UKRAINE TO THE WORLD: ювелирный дом SOVA представил новый международный сайт

Новый сайт стал интерактивным и более быстрым. Теперь просмотр каталога украшений напоминает ленту Instagram. К тому же, на сайте появилась функция фэшн гида — теперь можно просто нажать на фото и увидеть все украшения, одетые на модели, легко менять цвет золота и просматривать изделия из выбранной коллекции. Клиенты могут просмотреть новый ТОП украшений по популярности, который будет обновляться еженедельно. Также на сайте появилась новая рубрика "Вдохновляйся", где быстро можно найти образы с украшениями SOVA от украинских инфлюэнсеров. Следует отметить обновленный дизайн, упрощенную навигацию по сайту, новостям компании, интуитивно понятный поиск украшений.

«Запуск нового сайта SOVA планировался как логическое развитие e-commerce.

Обновленный сайт использует прогрессивные фреймворки и позволяет активно масштабироваться. Дизайн был полностью обновлен, акцент был сделан на простоту взаимодействия и быстроту работы.

При релизе был запущен новый функционал и заложены шаги для будущих изменений, которых планируется очень много. Уже в скором времени наши клиенты обязательно их встретят. Мы не прекращаем усовершенствование и разработку, ведь верим в ВСУ и Украину», — говорит Андрей Оноприенко, e-commerce директор SOVA.

В скором времени на платформе нового сайта SOVA запустится собственный Журнал. Теперь это будет не просто раздел новостей компании, а фэшн комьюнити с постоянными рубриками, приглашенными редакторами, стилистами, подборками и интервью.

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