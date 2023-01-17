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Французький суд відхилив звинувачення про причетність до військових злочинів на адресу TotalEnergies

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Французький суд відхилив звинувачення на адресу енергетичної компанії Total Energies щодо причетності до військових злочинів рф в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву громадської організації Razom We Stand, яка разом із французькою Darwin Climax Coalition подала заяву до суду для притягнення TotalEnergies до відповідальності.

Французький суд відхилив звинувачення про причетність до військових злочинів на адресу TotalEnergies

Деталі

Повідомляється, що 10 січня 2023 року організаціям повідомили, що скаргу відхилено.

Звинувачення на адресу енергетичної компанії TotalEnergies стосуються рішення продовжувати економічну діяльність у росії, попри її вторгнення в Україну.

TotalEnergies володіє часткою в компанії «Новатек», яка видобуває у рф газовий конденсат. Частина газу потім переробляється в авіаційний гас, який міг використовуватися російською авіацією.

Проте суд вирішив, що звинувачення у причетності компанії недостатньо обґрунтовані.

Адвокати організації мають намір оскаржити це рішення у Генеральній прокуратурі Франції в Апеляційному суді.

Доповнення

Французька компанія TotalEnergies повідомляла, що чистий прибуток у третьому кварталі зріс до 6,6 млрд доларів, попри збитки від виходу з російського підприємства.

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