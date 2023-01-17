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Французский суд отклонил обвинения в причастности к военным преступлениям в адрес TotalEnergies

Киев • УНН

 • 366805 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Французский суд отклонил обвинения в адрес энергетической компании Total Energies по причастности к военным преступлениям рф в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление общественной организации Razom We Stand, которая вместе с французским Darwin Climax Coalition подала заявление в суд для привлечения TotalEnergies к ответственности.

Французский суд отклонил обвинения в причастности к военным преступлениям в адрес TotalEnergies

Детали

Сообщается, что 10 января 2023 года организациям сообщили, что жалоба отклонена.

Обвинения в адрес энергетической компании TotalEnergies касаются решения продолжать экономическую деятельность в россии, несмотря на ее вторжение в Украину.

TotalEnergies владеет долей в компании «Новатек», добывающей в рф газовый конденсат. Часть газа затем перерабатывается в авиационный керосин, который мог использоваться российской авиацией.

Однако суд решил, что обвинения в причастности компании недостаточно обоснованы.

Адвокаты организации намерены обжаловать это решение в Генеральной прокуратуре Франции в Апелляционном суде.

Дополнение

Французская компания TotalEnergies сообщала, что чистая прибыль в третьем квартале выросла до 6,6 млрд долларов, несмотря на убытки от выхода из российского предприятия.

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