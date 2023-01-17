Французский суд отклонил обвинения в причастности к военным преступлениям в адрес TotalEnergies
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Французский суд отклонил обвинения в адрес энергетической компании Total Energies по причастности к военным преступлениям рф в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление общественной организации Razom We Stand, которая вместе с французским Darwin Climax Coalition подала заявление в суд для привлечения TotalEnergies к ответственности.
Детали
Сообщается, что 10 января 2023 года организациям сообщили, что жалоба отклонена.
Обвинения в адрес энергетической компании TotalEnergies касаются решения продолжать экономическую деятельность в россии, несмотря на ее вторжение в Украину.
TotalEnergies владеет долей в компании «Новатек», добывающей в рф газовый конденсат. Часть газа затем перерабатывается в авиационный керосин, который мог использоваться российской авиацией.
Однако суд решил, что обвинения в причастности компании недостаточно обоснованы.
Адвокаты организации намерены обжаловать это решение в Генеральной прокуратуре Франции в Апелляционном суде.
Дополнение
Французская компания TotalEnergies сообщала, что чистая прибыль в третьем квартале выросла до 6,6 млрд долларов, несмотря на убытки от выхода из российского предприятия.