Французский суд отклонил обвинения в причастности к военным преступлениям в адрес TotalEnergies

Детали

Сообщается, что 10 января 2023 года организациям сообщили, что жалоба отклонена.

Обвинения в адрес энергетической компании TotalEnergies касаются решения продолжать экономическую деятельность в россии, несмотря на ее вторжение в Украину.

TotalEnergies владеет долей в компании «Новатек», добывающей в рф газовый конденсат. Часть газа затем перерабатывается в авиационный керосин, который мог использоваться российской авиацией.

Однако суд решил, что обвинения в причастности компании недостаточно обоснованы.

Адвокаты организации намерены обжаловать это решение в Генеральной прокуратуре Франции в Апелляционном суде.

Дополнение

Французская компания TotalEnergies сообщала, что чистая прибыль в третьем квартале выросла до 6,6 млрд долларов, несмотря на убытки от выхода из российского предприятия.