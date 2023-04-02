Французький міністр з'явилася на обкладинці Playboy

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"Захищати право жінок робити зі своїм тілом все, що вони хочуть: скрізь і завжди", - написала Скіаппа у Twitter. "У Франції жінки вільні. Дратує це ретроградів та лицемірів чи ні".

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Це рішення викликало роздратування у деяких колег в уряді, який бореться із страйками та дедалі більш жорстокими демонстраціями проти планів підвищення пенсійного віку на два роки.

Прем'єр-міністр Елізабет Борн, лише друга жінка, яка обійняла цю посаду, зателефонувала Скіаппі, щоб сказати їй, що це "зовсім недоречно, особливо в поточний період", повідомило AFP джерело.

Депутат від "Зелених" та активістка за права жінок Сандрін Руссо, відвертий критик центристського уряду, сказала телеканалу BFM: "Де повага до французького народу? Жіночі тіла повинні мати можливість виставлятися напоказ у будь-якому місці, я не маю з цим проблем, але є соціальний контекст".

Playboy захистив участь міністра.

"Скіаппа була найбільш сумісною з Playboy серед міністрів уряду, бо вона прихильна до прав жінок і розуміла, що це не журнал для старих мачо, а може бути інструментом для феміністської справи", - сказав редактор у коментарі AFP.

Довідка

Скіаппа, постійний учасник ток-шоу на французькому телебаченні, у 2018 році, будучи міністром з питань рівноправності, запровадила закон, що забороняє кетколінг та вуличні домагання.

Мати двох дітей була письменником та блогером до своєї кар'єри в політиці, вона писала про проблеми материнства, жіночого здоров'я та вагітності.

Вона також написала книгу в 2010 році, в якій пропонувалися поради щодо сексу для людей з надмірною вагою, яку деякі критики визнали поширенням стереотипів.