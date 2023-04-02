Французький міністр з'явилася на обкладинці Playboy

ukru
18:26 • 5541 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
15:02 • 70692 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 125248 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 150047 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 318521 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 211944 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 189565 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 313515 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458231 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 348340 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
88 %
747 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 221416 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 181639 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 185255 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 137366 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 97613 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 318468 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 313478 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 533954 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 665956 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 687211 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 59186 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 97613 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 185255 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 221416 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 214491 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Французький міністр з'явилася на обкладинці Playboy

Французький міністр з'явилася на обкладинці Playboy

Київ • УНН

 • 2429860 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Міністр соціальної економіки та асоціацій Марлен Скіаппа позувала для журналу Playboy для супроводу 12-сторінкового інтерв'ю про права жінок і геїв, а також про аборти, передає УНН з посиланням на AFP.

Цитата

"Захищати право жінок робити зі своїм тілом все, що вони хочуть: скрізь і завжди", - написала Скіаппа у Twitter. "У Франції жінки вільні. Дратує це ретроградів та лицемірів чи ні".

Деталі

Це рішення викликало роздратування у деяких колег в уряді, який бореться із страйками та дедалі більш жорстокими демонстраціями проти планів підвищення пенсійного віку на два роки.

Прем'єр-міністр Елізабет Борн, лише друга жінка, яка обійняла цю посаду, зателефонувала Скіаппі, щоб сказати їй, що це "зовсім недоречно, особливо в поточний період", повідомило AFP джерело.

Депутат від "Зелених" та активістка за права жінок Сандрін Руссо, відвертий критик центристського уряду, сказала телеканалу BFM: "Де повага до французького народу? Жіночі тіла повинні мати можливість виставлятися напоказ у будь-якому місці, я не маю з цим проблем, але є соціальний контекст".

Playboy захистив участь міністра.

"Скіаппа була найбільш сумісною з Playboy серед міністрів уряду, бо вона прихильна до прав жінок і розуміла, що це не журнал для старих мачо, а може бути інструментом для феміністської справи", - сказав редактор у коментарі AFP.

Довідка

Скіаппа, постійний учасник ток-шоу на французькому телебаченні, у 2018 році, будучи міністром з питань рівноправності, запровадила закон, що забороняє кетколінг та вуличні домагання.

Мати двох дітей була письменником та блогером до своєї кар'єри в політиці, вона писала про проблеми материнства, жіночого здоров'я та вагітності.

Вона також написала книгу в 2010 році, в якій пропонувалися поради щодо сексу для людей з надмірною вагою, яку деякі критики визнали поширенням стереотипів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$82,688.60
Золото
$3,150.09
Tesla
$254.12
Brent
$74.76
S&P 500
$5,552.42
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,825.85