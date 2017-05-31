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Французькі винороби можуть втратити до 50% врожаю винограду через квітневі заморозки

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Виноградники французького регіону Бордо можуть втратити близько половини свого наступного врожаю через квітневі заморозки. Про це заявив представник виробників вин Бордо Бернард Фарджес, передає УНН з посиланням на Reuters.

Французькі винороби можуть втратити до 50% врожаю винограду через квітневі заморозки

Зазначається, що палата сільського господарства Жиронда за участі представників сектора, місцевих органів влади та страхових компаній провела екстрене засідання для визначення орієнтовної суми збитків, спричинених квітневими заморозками.

“У регіоні Бордо від 60 до 70% територій виноградників постраждали від морозу, в різній степені. Ми вважаємо, що для вин Бордо втрати складуть приблизно 50%,” — сказав Б.Фарджес.

Деякі виробники вин оцінюють свої збитки у 15 — 30%. А деякі заявляють, що взагалі втратили цьогорічний врожай. Вцілому ж, за результатами засідання, експерти підрахували збитки приблизно в 1 — 2 млрд євро. Передбачається зниження обсягів виробництва вина близько на 350 мільйонів пляшок.

Нагадаємо, в світі скоротилося виробництво вина, хоч і виросло його споживання.

Як повідомляв УНН, Україна нещодавно запровадила санкції проти кримських виноробів.

При цьому, експерти запевняють, що український споживач від такого кроку не постраждає. Зокрема, альтернативою кримському вину “Масандра” є вина українського бренду “Коктебель”.

Додамо, що експерти відзначають підвищення якості та збільшення різноманітності українського вина.

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