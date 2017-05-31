Французские виноделы могут потерять до 50% урожая винограда из-за апрельских заморозков
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Виноградники французского региона Бордо могут потерять около половины своего следующего урожая из-за апрельских заморозков. Об этом заявил представитель производителей вин Бордо Бернард Фарджес, передает УНН со ссылкой на Reuters .
Отмечается, что палата сельского хозяйства Жиронда с участием представителей сектора, местных органов власти и страховых компаний провела экстренное заседание для определения ориентировочной суммы убытков, вызванных апрельскими заморозками.
"В регионе Бордо от 60 до 70% территории виноградников пострадали от мороза, в разной степени. Мы считаем, что для вин Бордо потери составят примерно 50% ", - сказал Б.Фарджес.
Некоторые производители вин оценивают свои убытки в 15 - 30%. А некоторые заявляют, что вообще потеряли урожай. В целом же, по результатам заседания, эксперты подсчитали убытки примерно в 1 - 2 млрд евро. Предусматривается снижение объемов производства вина примерно на 350 000 000 бутылок.
Напомним, в мире сократилось производство вина, хоть и выросло его потребление.
Как сообщал УНН, Украина недавно ввела санкции против крымских виноделов.
При этом, эксперты уверяют, что украинский потребитель от такого шага не пострадает. В частности, альтернативой крымском вину "Массандра" является вина украинского бренда "Коктебель" .
Добавим, что эксперты отмечают повышение качества и увеличение разнообразия украинского вина .