Французька компанія відмовилася продавати круглі акваріуми: відома причина
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Французька компанія з виготовлення товарів для догляду за тваринами AgroBiothers Laboratoire офіційно відмовилася продавати круглі акваріуми обсягом менш як 15 літрів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Зазначається, що золоті рибки часто гинуть, мешкаючи в таких місткостях. У природі золоті риби можуть жити до 30 років й виростати завдовжки до 25 сантиметрів, а в круглих акваріумах для них замало місця.
Компанія AgroBiothers Laboratoire відмовляється продавати круглі акваріуми для риб. У них недостатня фільтрація води й риби не одержують потрібну кількість кисню.
“Якби люди знали, що це катування — не робили б цього. Риби — соціальні тварини, яким потрібна компанія, достатній простір і чиста вода”, — прокоментував генеральний директор AgroBiothers Маттьє Ламбо.
Золотим рибкам потрібно не менше 25 літрів води в акваріумі на кожну особину. Маленькі круглі акваріуми на 3-5 літрів не здатні задовольнити цю потребу.
Заборона круглих акваріумів в інших країнах
Відомо, що декілька європейських країн, у тому числі Німеччина, заборонили круглі акваріуми. У Франції немає таких обмежень, тому компанія вирішила самостійно проявити ініціативу й відмовитися від продажу таких місткостей.
Додамо
Франція планує заборонити продавати тварин в зоомагазинах та використовувати в цирках. З 2023 року у країні заборонять використовувати циркових слонів.
Нагадаємо
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