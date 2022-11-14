Франція запровадила перевірки на кордоні

ukru
Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 25635 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 57691 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 96570 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 126193 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 174956 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 196021 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 386064 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 228617 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 195504 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 355731 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.8 м/с
95 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 55235 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

23:57 • 54086 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

00:25 • 55077 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 39315 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 52476 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 25521 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 386014 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 355696 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 569516 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 697859 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 85902 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 122405 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 206939 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 232333 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 225109 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Франція запровадила перевірки на кордоні

Франція запровадила перевірки на кордоні

Київ • УНН

 • 255743 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. На північних прикордонних переходах Італії з Францією утворилися черги після рішення Парижа посилити прикордонний контроль через дипломатичну суперечку з Римом щодо міграційної політики. Про це пише АР, передає УНН.

Деталі

Цього тижня Франція оголосила, що направить 500 додаткових офіцерів для зміцнення своїх кордонів з Італією у відповідь на затримки Римом у наданні допомоги кораблям, які рятують мігрантів у Середземному морі.

Контекст

Новий ультраправий уряд Італії на чолі з прем'єр-міністром Джорджією Мелоні пообіцяв, що Італія більше не буде основним портом в'їзду для мігрантів, які вирушають на човнах контрабандистів з Лівії, і вимагає від Європи зробити більше, щоб взяти на себе тягар та регулювати групи допомоги, які керують рятувальними судами у Середземному морі.

У відповідь Франція оголосила про вихід із механізму «солідарності» Європейського Союзу, затвердженого у червні для переселення 3000 мігрантів із Італії.

Італія назвала відповідь Франції «непропорційною» та «агресивною» і заручилася підтримкою інших прифронтових середземноморських країн, включаючи Грецію, Мальту та Кіпр. У суботу чотири країни написали спільну заяву, в якій закликали створити новий обов'язковий механізм солідарності для прийому мігрантів.

Крім того, чотири країни закликали Європейську комісію розпочати переговори щодо покращення регулювання приватних рятувальних судів.

Італія виправдала свою жорстку позицію, зазначивши, що цього року вона вже прийняла майже 90 000 мігрантів, що набагато більше ніж будь-яка інша європейська країна. Однак лише невелика частина з них залишається в Італії і просить притулку, при цьому більшість продовжує свою подорож на північ до Франції, Німеччини, Швеції та інших країн.

Франція набагато випереджає Італію з погляду опрацювання заяв про надання притулку. Дані з січня до серпня показують, що Німеччина отримала найбільше заявок цього року, перевищивши 100 000, за нею слідує Франція з 82 535. Італія відстала від Іспанії та Австрії на п'ятому місці з 43 750 заявками.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,056.20
Золото
$3,173.97
Tesla
$258.01
Brent
$74.96
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,838.04