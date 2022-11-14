Франція запровадила перевірки на кордоні

Деталі

Цього тижня Франція оголосила, що направить 500 додаткових офіцерів для зміцнення своїх кордонів з Італією у відповідь на затримки Римом у наданні допомоги кораблям, які рятують мігрантів у Середземному морі.

Контекст

Новий ультраправий уряд Італії на чолі з прем'єр-міністром Джорджією Мелоні пообіцяв, що Італія більше не буде основним портом в'їзду для мігрантів, які вирушають на човнах контрабандистів з Лівії, і вимагає від Європи зробити більше, щоб взяти на себе тягар та регулювати групи допомоги, які керують рятувальними судами у Середземному морі.

У відповідь Франція оголосила про вихід із механізму «солідарності» Європейського Союзу, затвердженого у червні для переселення 3000 мігрантів із Італії.

Італія назвала відповідь Франції «непропорційною» та «агресивною» і заручилася підтримкою інших прифронтових середземноморських країн, включаючи Грецію, Мальту та Кіпр. У суботу чотири країни написали спільну заяву, в якій закликали створити новий обов'язковий механізм солідарності для прийому мігрантів.

Крім того, чотири країни закликали Європейську комісію розпочати переговори щодо покращення регулювання приватних рятувальних судів.

Італія виправдала свою жорстку позицію, зазначивши, що цього року вона вже прийняла майже 90 000 мігрантів, що набагато більше ніж будь-яка інша європейська країна. Однак лише невелика частина з них залишається в Італії і просить притулку, при цьому більшість продовжує свою подорож на північ до Франції, Німеччини, Швеції та інших країн.

Франція набагато випереджає Італію з погляду опрацювання заяв про надання притулку. Дані з січня до серпня показують, що Німеччина отримала найбільше заявок цього року, перевищивши 100 000, за нею слідує Франція з 82 535. Італія відстала від Іспанії та Австрії на п'ятому місці з 43 750 заявками.