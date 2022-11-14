Франция ввела проверки на границе

Детали

На этой неделе Франция объявила, что направит 500 дополнительных офицеров для укрепления своих границ с Италией в ответ на задержки Римом в оказании помощи кораблям, спасающим мигрантов в Средиземном море.

Контекст

Новое ультраправое правительство Италии во главе с премьер-министром Джорджией Мелони пообещало, что Италия больше не будет основным портом въезда для мигрантов, отправляющихся на лодках контрабандистов из Ливии, и требует от Европы сделать больше, чтобы взять на себя бремя и регулировать группы помощи, которые управляют спасательными судами в Средиземном море.

В ответ Франция объявила о выходе из механизма «солидарности» Европейского Союза, утвержденного в июне для переселения 3000 мигрантов из Италии.

Италия назвала ответ Франции «непропорциональным» и «агрессивным» и заручилась поддержкой других прифронтовых средиземноморских стран, включая Грецию, Мальту и Кипр. В субботу четыре страны написали совместное заявление, в котором призвали создать новый обязательный механизм солидарности для приема мигрантов.

Кроме того, четыре страны призвали Европейскую комиссию начать переговоры по улучшению регулирования частных спасательных судов.

Италия оправдала свою жесткую позицию, отметив, что в этом году она уже приняла почти 90 000 мигрантов, что гораздо больше, чем любая другая европейская страна. Однако лишь небольшая часть из них остается в Италии и просит убежища, при этом большинство продолжает свое путешествие на север во Францию, Германию, Швецию и другие страны.

Франция намного опережает Италию с точки зрения проработки заявлений о предоставлении убежища. Данные с января по август показывают, что Германия получила больше всего заявок в этом году, превысив 100 000, за ней следует Франция с 82 535. Италия отстала от Испании и Австрии на пятом месте с 43 750 заявками.