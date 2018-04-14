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Франція оприлюднила звіт щодо хіматаки в Сирії

Франція оприлюднила звіт щодо хіматаки в Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ Франції у суботу оприлюднило звіт щодо хімічної атаки у місті Дума в Сирії, який базується на технічному аналізі відкритої інформації та розсекречених даних розвідки, передає УНН.

"Кілька смертельних хімічних атак сталися в місті Дума в кінці дня в суботу, 7 квітня 2018 року, і ми з високим ступенем впевненості оцінюємо, що вони були здійснені сирійським режимом", - йдеться у звіті.

Як зазначається у документі, після відновлення сирійським режимом військового наступу, а також активності військово-повітряних сил над містом Дума в Східній Гуті, громадянська спільнота спонтанно повідомила про два нові випадки використання токсичних речовин, як і місцеві і міжнародні ЗМІ пізно ввечері 7 квітня.

"Неурядові медичні організації, що діють в Гуті (Сирійське американське медичне товариство і Союз медичних і благодійних організацій), чия інформація в цілому достовірна, публічно заявили, що удари були націлені, зокрема, на місцеву медичну інфраструктуру 6 і 7 квітня. Раннім вечором спостерігався і документувався масовий приплив пацієнтів в медичних центрах в Східній Гуті (як мінімум 100 осіб), у яких були симптоми, які відповідають впливу хімічної речовини. В цілому, кілька десятків людей, понад сорок за деякими джерелами, як вважається, загинули від впливу хімічної речовини. Інформація, зібрана Францією, являє собою сукупність доказів, достатніх для того, щоб покласти відповідальність за хімічні атаки 7 квітня на сирійський режим", - сказано у звіті.

"Надійні розвідувальні дані свідчать про те, що сирійські військові координували те, що виглядає як використання хімічної зброї, яка містить хлор, 7 квітня в Думі", - стверджується у документ.

Раніше президент США Дональд Трамп, оголошуючи в зверненні до нації про відданий ним наказ нанести удар по об'єктах в Сирії, пояснив це "необхідністю покарати Асада за застосування хімічної зброї" 7 квітня в місті Дума. При цьому він поклав на Росію "відповідальність за підтримку режиму Асада".

США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов'язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї. 

Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.

Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійської армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.

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