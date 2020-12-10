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Франція оголосила введення комендантської години з 15 грудня

Франція оголосила введення комендантської години з 15 грудня

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс оголосив комендантську годину в країні з 15 грудня, він буде діяти з 20:00 до 6:00. Про це повідомляється в Twitter глави уряду, передає УНН.

Кастекс заявив на прес-конференції, що комендантська година діятиме і в новорічну ніч.

Кінотеатри, театри і музеї не відкриються 15 грудня, як планувалося, а будуть закриті ще три тижні — як мінімум до 7 січня, повідомив прем’єр.

За його словами, французам дозволять переміщення по країні, за винятком нічного часу, коли буде діяти комендантська година. Крім того, він запропонував зберегти удаленку “всюди, де це можливо”. Бари і ресторани і раніше будуть закриті.

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Глава МВС Жеральд Дарманен уточнив, що комендантська година не торкнеться заморських територій країни.

За останніми даними, кількість виявлених випадків зараження коронавірусом у Франції перевищила 2,3 млн, померли понад 56,9 тис. осіб.

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