Франція оголосила введення комендантської години з 15 грудня

Кастекс заявив на прес-конференції, що комендантська година діятиме і в новорічну ніч.

Кінотеатри, театри і музеї не відкриються 15 грудня, як планувалося, а будуть закриті ще три тижні — як мінімум до 7 січня, повідомив прем’єр.

За його словами, французам дозволять переміщення по країні, за винятком нічного часу, коли буде діяти комендантська година. Крім того, він запропонував зберегти удаленку “всюди, де це можливо”. Бари і ресторани і раніше будуть закриті.

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Глава МВС Жеральд Дарманен уточнив, що комендантська година не торкнеться заморських територій країни.

За останніми даними, кількість виявлених випадків зараження коронавірусом у Франції перевищила 2,3 млн, померли понад 56,9 тис. осіб.