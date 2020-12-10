Франция объявила введение комендантского часа с 15 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил комендантский час в стране с 15 декабря, он будет действовать с 20:00 до 6:00. Об этом сообщается в Twitter главы правительства, передает УНН.
Кастекс заявил на пресс-конференции, что комендантский час будет действовать и в новогоднюю ночь.
Кинотеатры, театры и музеи не откроются 15 декабря, как планировалось, а будут закрыты еще три недели — как минимум до 7 января, сообщил премьер.
По его словам, французам позволят перемещения по стране, за исключением ночного времени, когда будет действовать комендантский час. Кроме того, он предложил сохранить удаленку “везде, где это возможно”. Бары и рестораны прежнему будут закрыты.
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Глава МВД Жеральд Дарманен уточнил, что комендантский час не коснется заморских территорий страны.
По последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 2,3 млн, умерли более 56,9 тыс. человек.