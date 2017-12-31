Фотоконкурс Siena International Photo Awards оголосив переможців
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Фотоконкурс Siena International Photo Awards оголосив найкращі фотографії гарних і унікальних місць, людей і явищ природи. Про це повідомляє сайт фотоконкурсу, передає УНН.
Так, переможцем конкурсу і володарем титулу “фотограф року” став фотограф National Geographic із США Ренді Олсон з фотографією блискавки, яка б’є в ключ журавлів в над річкою Вуд, штат Небраска.
Титул “найкращий авто” та перемогу в номінації Storytelling також отримав фотограф National Geographic із США Амі Вітале з історією про те, як в китайському розпліднику доглядають за осиротілими пандами.
Також зазначено, що на конкурс в 2017 році надіслали майже 50 000 зображень від любителів і професійних фотографів з 161 країн світу.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що журі міжнародного фотоконкурсу відібрало найвдаліші роботи, надіслані учасниками в цьому році.