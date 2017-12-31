Фотоконкурс Siena International Photo Awards объявил победителей

Так, победителем конкурса и обладателем титула “фотограф года” стал фотограф National Geographic из США Рэнди Олсон с фотографией молнии, которая бьет в ключ журавлей в над рекой Вуд, штат Небраска.

Титул “лучший авто” и победу в номинации Storytelling также получил фотограф National Geographic из США Ами Витале с историей о том, как в китайском питомнике ухаживают за осиротевшими пандами.

Также указано, что на конкурс в 2017 году прислали почти 50 тысяч изображений от любителей и профессиональных фотографов из 161 стран мира.

Напомним, ранее сообщалось, что жюри международного фотоконкурса отобрало самые удачные работы, присланные участниками в этом году.