Форвардом збірної України зацікавився ФК "Рома"

Джерело стверджує, що італійська "Рома" має бажання підписати Яремчука вже у січні місяці. Трансфер оцінюється до 12 млн. євро.

Зазначається, що за попередньою інформацією боси бельгійського клубу готові прийняти від іноземного клубу пропозицію, від якої не можна відмовитися. Сам 25-річний українець все ще хоче покинути клуб.

Зауважимо, у нинішній кампанії Яремчук забив 11 голів і зробив 4 результативні передачі в 22 матчах.