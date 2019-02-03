Форвард збірної України забив гол в чемпіонаті Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Нападник Артем Кравець допоміг “Кайсеріспор” здобути нічийний результат у зустрічі 20-го туру чемпіонату Туреччини, повідомляє УНН.
Наш співвітчизник відкрив рахунок у гостьовому протистоянні із “Йені Малатьяспор”. На 14 хвилині Кравець відгукнувся на верхову подачу партнера та переправив м’яч головою під дальню стійку воріт. Проте втримати позитивний результат “Кайсеріспору” не вдалося. Вони пропустили на 19 хвилині — 1:1.
Примітно, що інший українець Олександр Кучер замінив Кравця на полі на 80 хвилині.
Відзначимо, що загалом у поточному сезоні Кравець провів 12 матчів у складі турецького клубу, в яких забив 4 голи.
Додамо також, “Кайсеріспор” після 20 матчів має 22 очки і займає 14 сходинку.