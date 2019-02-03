Форвард сборной Украины забил гол в чемпионате Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Нападающий Артем Кравец помог “Кайсериспор” получить ничейный результат во встрече 20-го тура чемпионата Турции, сообщает УНН.
Наш соотечественник открыл счет в гостевом противостоянии с “Йене Малатьяспор”. На 14 минуте Кравец откликнулся на верховую подачу партнера и переправил мяч головой под дальнюю штангу. Однако удержать положительный результат “Кайсериспор” не удалось. Они пропустили на 19 минуте — 1:1.
Примечательно, что другой украинец Александр Кучер заменил Кравца на поле на 80 минуте.
Отметим, что всего в текущем сезоне Кравец провел 12 матчей в составе турецкого клуба, в которых забил 4 гола.
Добавим также, “Кайсериспор” после 20 матчей имеет 22 очка и занимает 14 место.