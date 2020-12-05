Форвард Роналду отримав звання найкращого гравця місяця в Серії А

Минулого місяця 35-річний португалець провів у національній першості три матчі і записав на свій рахунок п’ять голів. При цьому в поєдинку з “Беневенто” (1:1) головний тренер “старої синьйори” Андреа Пірло дав відпочити лідеру команди.

Нагороду іменитому гравцеві мають вручити перед поєдинком десятого туру із “Торіно”.

Зауважимо, що команда Андреа Пірло йде на четвертій позиції в турнірній таблиці Серії А.