Форвард Роналду отримав звання найкращого гравця місяця в Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Нападник “Ювентуса” Кріштіану Роналду став найкращим гравцем листопада в рамках чемпіонату Італії з футболу — Серії А, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Минулого місяця 35-річний португалець провів у національній першості три матчі і записав на свій рахунок п’ять голів. При цьому в поєдинку з “Беневенто” (1:1) головний тренер “старої синьйори” Андреа Пірло дав відпочити лідеру команди.
Нагороду іменитому гравцеві мають вручити перед поєдинком десятого туру із “Торіно”.
Зауважимо, що команда Андреа Пірло йде на четвертій позиції в турнірній таблиці Серії А.