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Формула-1 ніколи не повернеться до росії - глава Королівських перегонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Глава Королівських перегонів Стефано Доменікалі заявив, що Формула-1 не ніколи повернеться до росії. Про це він заявив в інтерв'ю Sport Bild, передає УНН.

Формула-1 ніколи не повернеться до росії - глава Королівських перегонів

Цитата

«Гроші були шалені, але деякі речі не підлягають обговоренню. Я завжди говорю: ніколи не говори «ніколи». Але в цьому випадку можу пообіцяти - ми не вестимемо з ними жодних переговорів. Перегонів у росії більше не буде», - заявив він.

Контекст

Про відміну етапу Гран-прі росії стало відомо на початку березня. Американські власники чемпіонату з Liberty Media розірвали контракт із російським промоутером. Анульований контракт був розрахований до 2025 року, причому протягом наступних трьох років перегони мали пройти на новій трасі «Ігора Драйв» у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо

Перегони Формули-1 проводили у Росії з 2014 року. Однак після початку війни росії в Україні, низка функціонерів і гонщиків заявили, що не поїдуть до росії, і перегони, які мали відбутися в вересні цього року в Сочі, були скасовані. Разом з цим під обмеження потрапив і син російського олігарха Дмитра Мазепіна - Микита Мазепін, який виступав у Формулі-1 в американській команді Haas. Його висадили з боліду та розірвали всі контракти. Тепер Мазепін хоче їздити на Камазі.

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