Фонд соцстрахування на місяці затримує виплати дітям і шахтарям - роботодавці

"На сьогоднішній день, заборгованість по виплатах за лікарняними по вагітності і пологах, з нещасних випадків шахтарям складає близько 1,8 млрд гривень. Строк затримки – 2 місяці. Прогнозований дефіцит бюджету Фонду соціального страхування до кінця року – майже 3 млрд гривень", - зазначили в прес-службі організації.



При цьому у Федерації додали, що, на її думку, однією з причин, які призвели до такої ситуації, є, зокрема, шахрайство та корупційні прояви з лікарняними листками, які призводять до мільярдних втрат роботодавців.



За офіційними даними, в минулому році 27,3% лікарняних серед перевірених були видані необґрунтовано. Частка підроблених лікарняних вже зараз може сягати 10% від загальної кількості по Україні. До них ще слід додати втрати коштів роботодавців, які ними сплачуються за перші 5 днів лікарняного свого працівника. Втрати можуть становити до 1,5 мільярда гривень в рік.

Починаючи з жовтня 2018 року, Федерація роботодавців звертала увагу на критичну ситуацію, що склалась у Фонді соціального страхування України. Наразі Фонд фактично опинився на межі банкрутства.



Нагадаємо, в квітні уряд схвалив постанову, яка дозволить запустити в роботу Електронний реєстр листків непрацездатності, що унеможливить їх фальсифікацію.