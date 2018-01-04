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Фонд соціального страхування вже два роки не звітує про витрачені кошти

Київ • УНН

 • 14987 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Фонд соціального страхування України (ФССУ) вже два роки не оприлюднює фінансові звіти про використання страхових коштів на своєму офіційному сайті, передає УНН.

Фонд соціального страхування вже два роки не звітує про витрачені кошти

В квітні 2015 року головою об’єднаного Фонду соціального страхування призначили Євгена Баженкова

З того часу Фонд жодного разу не відзвітував про те, які суми та на які потреби витрачено, принаймні, такі звіти за 2015, 2016 та 2017 роки на офіційному порталі ФССУ відсутні.

У прес-службі відсутність у відкритому доступі фінзвітів Фонду підтвердили та спробували виправдати це тим, що "сайт новий і працює лише з 1 серпня 2017 року". Однак, що заважає на новому сайті опублікувати фінансову звітність ФССУ пояснити не змогли.

Зазначимо, що, тільки минулого року платники єдиного соціального внеску перерахували Фонду 16 млрд гривень.

Громадська рада при Фонді вимагає, щоб керівництво Фонду прозвітувало на що витрачені ці кошти, однак ця вимога ігнорується.

Додамо, що Громадська рада ФССУ була утворена наприкінці минулого року. Вимогу про надання звіту за витрачені мільярди до директора ФССУ Є.Баженкова громадськість скерувала ще 22 грудня.

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