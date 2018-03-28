Фонд гарантування з початку року виплатив НБУ 2,7 млрд грн боргу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб погасив чергову частку кредиту від НБУ в сумі 700 млн грн, з початку року погашено 2,7 млрд грн боргу, передає УНН з посиланням на повідомлення Фонду.
“Фонд гарантування здійснив чергове дострокове погашення частки кредиту від Національного банку України в сумі 700 млн грн. За останні вісім місяців Фонд вже достроково погасив заборгованість перед НБУ на суму 4,7 млрд грн, з них 2,7 млрд грн — з початку 2018 року”, — йдеться у повідомленні.
Залишок за залученими Фондом коштами станом на 26 березня 2018 року складає 63 млрд 342,9 млн грн, у тому числі:
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- 3 млрд 784,3 млн грн заборгованість за кредитами НБУ;
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- 59 млрд 558,6 млн грн заборгованість за векселями (перед Мінфіном).
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Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству фінансів України запровадити системний аудит Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.