Фонд гарантування з початку року виплатив НБУ 2,7 млрд грн боргу

“Фонд гарантування здійснив чергове дострокове погашення частки кредиту від Національного банку України в сумі 700 млн грн. За останні вісім місяців Фонд вже достроково погасив заборгованість перед НБУ на суму 4,7 млрд грн, з них 2,7 млрд грн — з початку 2018 року”, — йдеться у повідомленні.

Залишок за залученими Фондом коштами станом на 26 березня 2018 року складає 63 млрд 342,9 млн грн, у тому числі:



3 млрд 784,3 млн грн заборгованість за кредитами НБУ;



59 млрд 558,6 млн грн заборгованість за векселями (перед Мінфіном).



Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству фінансів України запровадити системний аудит Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.