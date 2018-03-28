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Фонд гарантирования с начала года выплатил НБУ 2,7 млрд грн долга

Фонд гарантирования с начала года выплатил НБУ 2,7 млрд грн долга

Киев  •  УНН

 • 10900 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц погасил очередную часть кредита от НБУ в сумме 700 млн грн, с начала года погашено 2,7 млрд грн долга, передает УНН со ссылкой на сообщение Фонда.

“Фонд гарантирования совершил очередное досрочное погашение части кредита от Национального банка Украины в сумме 700 млн грн. За последние восемь месяцев Фонд уже досрочно погасил задолженность перед НБУ на сумму 4,7 млрд грн, из них 2,7 млрд грн — с начала 2018 года”, - говорится в сообщении.

Остаток по привлеченным Фондом средствами по состоянию на 26 марта 2018 года составляет 63 млрд 342,9 млн грн, в том числе:

  • 3 млрд 784,3 млн грн задолженность по кредитам НБУ;
  • 59 млрд 558,6 млн грн задолженность по векселям (перед Минфином).

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству финансов Украины ввести системный аудит Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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