Фонд гарантирования с начала года выплатил НБУ 2,7 млрд грн долга

“Фонд гарантирования совершил очередное досрочное погашение части кредита от Национального банка Украины в сумме 700 млн грн. За последние восемь месяцев Фонд уже досрочно погасил задолженность перед НБУ на сумму 4,7 млрд грн, из них 2,7 млрд грн — с начала 2018 года”, - говорится в сообщении.

Остаток по привлеченным Фондом средствами по состоянию на 26 марта 2018 года составляет 63 млрд 342,9 млн грн, в том числе:



3 млрд 784,3 млн грн задолженность по кредитам НБУ;



59 млрд 558,6 млн грн задолженность по векселям (перед Минфином).



Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству финансов Украины ввести системный аудит Фонда гарантирования вкладов физических лиц.