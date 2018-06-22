ФК "Зоря" проведе спаринг із учасником Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Луганська “Зоря” розпочала підготовку до нового сезону і оголосила ім’я ще одного спаринг-партнеру, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
Перед вильотом до Словенії, луганчани проводять збір у Запоріжжі. Одним з елементів зборів є контрольні гри.
Найближча і єдина з них на цьому зборі відбудеться 25-го червня. Суперником стане ФК “Маріуполь”, який буде представлений від України в кваліфікації Ліги Європи.
Як повідомляв УНН, з 1-го липня луганчани проведуть збір в Словенії на якому будуть зіграні п’ять контрольних поєдинків із іноземними клубами.