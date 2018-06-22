ФК "Заря" проведет спарринг с участником Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Луганская “Заря” начала подготовку к новому сезону и объявила имя еще одного спарринг-партнера, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
Перед вылетом в Словению, луганчане проводят сбор в Запорожье. Одним из элементов собрания являются контрольные игры.
Ближайшая и единственная из них на этом сборе состоится 25 июня. Соперником станет ФК “Мариуполь”, который будет представлен от Украины в квалификации Лиги Европы.
Как сообщал УНН, с 1 июля луганчане проведут сбор в Словении на котором будут сыграны пять контрольных поединков с иностранными клубами.