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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 40376 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 94398 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 122190 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 141203 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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ФК "Заря" проведет спарринг с участником Лиги Европы

ФК "Заря" проведет спарринг с участником Лиги Европы

Киев  •  УНН

 • 7637 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Луганская “Заря” начала подготовку к новому сезону и объявила имя еще одного спарринг-партнера, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.

Перед вылетом в Словению, луганчане проводят сбор в Запорожье. Одним из элементов собрания являются контрольные игры.

Ближайшая и единственная из них на этом сборе состоится 25 июня. Соперником станет ФК “Мариуполь”, который будет представлен от Украины в квалификации Лиги Европы.

Как сообщал УНН, с 1 июля луганчане проведут сбор в Словении на котором будут сыграны пять контрольных поединков с иностранными клубами.

Украинские Национальные Новости

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