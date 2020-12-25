ФК “Рух” припинив співпрацю із старожилом команди

До “жовто-чорних” оборонець приєднався влітку 2017-го. За роки проведені у клубі “дефендер” підтвердив реноме професіонала з великої літери — як на полі, так і поза ним. Вже у першому для себе матчі за “Рух” захисник забив дебютний гол “жовто-чорних” у Першій лізі України у ворота “Колоса” (1:0).

Загалом за “рухівців” Володимир Заставний провів 89 матчів. За цим показником оборонець входить у топ-3 гравців з найбільшою кількістю протистоянь у футболці “жовто-чорних”. А ще у 23-ох поєдинках Володимир виводив команду із капітанською пов’язкою.

Додамо, “Рух” з 9 очками займає 12 місце в чемпіонаті України Прем’єр-ліги.