ФК "Рома" у більшості не зміг здобути перемогу в "римському дербі"

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Київ • УНН

 • 9412 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. У поєдинку 33 туру Серії А відбулося принципове протистояння так зване “римське дербі” між футболістами “Лаціо” та “Роми”, передає кореспондент УНН.

Перший тайм пройшов за значної кількості боротьби та порушень правил (12:6 за фолами). Єдиний гольовий момент створив Бруно Перес. Представник “вовків” із-за меж штрафної пробив у стійку воріт Стракоши.

Старт наступної половини пройшов біля карної зони “Роми”, але дивідендів з цього футболістам “бьянкочелесті” отримати не вдалося. Найцікавіше у зустрічі сталося в заключну 10-хвилинку, коли за другу жовту карту у меншості своїх партнерів по “Лаціо” залишив оборонець Штефан Раду.

Однак, Адам Марушич був близьким аби забити гол на 85 хвилині. Лейва грудьми скинув м’яч у штрафну на футболіста “орлів”, той корпусом відтіснив опонента, але у нього “круглого” вибили на кутовий. Причому гравець “Роми” ледь не зрізав ігровий снаряд у власні ворота. На 91 хвилині Едін Джеко мав три гольові моменти, але м’яч так і не потрапив до сітки воріт. Одного разу на заваді ігрового снаряду стала поперечина.

Таким чином, команди закінчили гру з нулями на табло, набрали по 61 пункт і ділять 3 і 4 місця випереджаючи “Інтер” на один пункт.

Серед інших протистоянь туру відзначимо втрату очок “Наполі” у матчі з “Міланом” 0:0 та виграш “Ювентуса” над “Сампдорією” 3:0.

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