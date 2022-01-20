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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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ФК "Дженоа" оголосив ім'я наступника Шевченка

ФК "Дженоа" оголосив ім'я наступника Шевченка

Київ • УНН

 • 24369 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Італійський ФК "Дженоа" оголосив про призначення Александера Блессіна на посаду головного тренера команди, інформує УНН з посиланням на сайт генуезького колективу.

Що відомо

Контракт із 48-річним німцем розрахований до літа 2024 року.

Деталі

Блессін перейшов до "Дженоа" з бельгійського "Остенде", який посідає 15-те місце у чемпіонаті Бельгії. Німець очолював бельгійський клуб із літа 2020 року. Раніше фахівець працював із молодіжними командами німецького "РБ Лейпциг".

Зауважимо, що на посаді головного тренера "грифонів" Блессін змінив Шевченка, який керував командою з листопада до січня.

Доповнення

На даний момент "Дженоа" займає передостаннє місце у турнірній таблиці чемпіонату Італії, набравши 12 очок у 22 поєдинках.

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