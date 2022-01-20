ФК "Дженоа" объявил имя преемника Шевченко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Итальянский ФК "Дженоа" объявил о назначении Александра Блессина на должность главного тренера команды, информирует УНН со ссылкой на сайт генуэзского коллектива.
Что известно
Контракт с 48-летним немцем рассчитан до лета 2024 года.
Детали
Блессин перешел в "Дженоа" из бельгийского "Остенде", который занимает 15-е место в чемпионате Бельгии. Немец возглавлял бельгийский клуб с лета 2020 года. Ранее специалист работал с молодежными командами немецкого "РБ Лейпциг".
Заметим, что на посту главного тренера "грифонов" Блессин сменил Шевченко, руководившего командой с ноября по январь.
Дополнение
На данный момент "Дженоа" занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 12 очков в 22 поединках.