ФК "Арсенал-Київ" здобув перший заліковий бал у таблиці УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Поєдинком “Арсенал-Київ” — “Чорноморець” на стадіоні ім. Лобановського за присутності 987 уболівальників стартував 5-й тур чемпіонату України, передає кореспондент УНН.
Кутовий на 25 хвилині приніс господарям другий забитий гол в сезоні. На ближній штанзі м’яч головою прокинув далі Владислав Алексєєв, а його добив захисник Олексій Майданевич. Вже через 10 хвилин ефектним взяття воріт відповіли і гості. Савченко навісив і Бабенко в один дотик направив ігровий снаряд під дальню штангу — 1:1.
Найкращий момент аби вирвати перемогу господарі втратили ближче до закінчення основного часу. Після удару Сергія Гріня воротар був безсилим, але півзахисник Трубочкін виніс м’яч із воріт.
Примітно, що в компенсований час вилучення в “Арсеналу” отримав Андрій Домбровський.
Додамо також, “Арсенал” одержав перший заліковий бал і все одно замикає турнірну таблицю. Одесити із 8 пунктами на 4-му рядку.