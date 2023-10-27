Фіцо готовий за певних умов збільшити внесок у бюджет ЄС, щоб допомогти Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Словаччина може збільшити свій внесок до бюджету Євросоюзу в найближчі чотири роки на 400 млн євро в рамках пакету в 50 млрд євро, призначеного для України, але висловив для цього умови. Про це від імені прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо повідомив урядовий офіс, пише УНН.
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Серед умов фінансової підтримки України, які висловив Фіцо, збереження існуючих європейських фондів та контроль над коштами, які виділяються Україні.
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«Ми не допустимо жодних скорочень фондів ЄС, призначених для підтримки фермерів і усунення нерівності. Збільшений бюджет Євросоюзу буде використано для підвищення конкурентоспроможності та для боротьби з нелегальною міграцією. Необхідні гарантії того, що європейські гроші, зокрема словацькі, не будуть привласнены і що частина цих ресурсів буде використана для відновлення словацької інфраструктури в прикордонних районах і для підтримки словацьких компаній у відновленні України», - сказав він.
Нагадаємо
За даними Politico, під час саміту лідерів країн ЄС, що проходить у Брюсселі, прем’єри Словаччини та Угорщини виступили проти виділення Україні 50 млрд євро, але у підсумковій заяві для ЗМІ про це не йшлося. На дводенному засіданні Європейської ради в Брюсселі, а також під час зустрічі з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн Фіцо наголосив, що просуватиме словацьку політику та захищатиме словацькі інтереси на самітах ЄС.