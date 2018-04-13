Fitch: санкції США посилюють тиск на російські компанії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Нові санкції, введені США проти низки російських компаній і їх власників минулого тижня, швидше за все, серйозно позначаться на діяльності і фінансових показниках цих фірм, обмеживши можливості в торгівлі і обслуговуванні номінованого в доларах боргу. Про це з посиланням на дані міжнародного рейтингового агентства Fitch повідомляє Reuters, передає УНН.
У середу Fitch переглянуло прогноз рейтингів Русалу, який потрапив до списку санкцій, на "негативний" і відкликало рейтинги. У четвер агентство повідомило про відкликання рейтингів групи En+ Олега Дерипаcки.
Введення нових санкцій США спровокувало серйозне зниження російських акцій і ринку корпоративних облігацій, що відобразилося на компаніях і організаціях, що не потрапили в "чорний список". Це може вказувати на побоювання ринку щодо того, що США можуть розширити список санкцій, наприклад, включивши в нього компанії і організації, що здійснюють операції з фірмами, що уже потрапили до нього, повідомило Fitch.
За повідомленням агентства, "невизначеність, пов'язана з санкціями і їх можливим розширенням, може обмежити інвестиції в РФ і підірвати зростання економіки країни".
США минулого тижня ввели санкції щодо семи російських олігархів, низки чиновників і компаній у відповідь на ймовірне втручання Москви в американські президентські вибори 2016 року і інші "зловмисні дії" влади РФ по всьому світу.