Fitch прогнозує падіння економіки України на 6,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings зберегло свій прогноз щодо падіння економіки в Україні у 2020 році на 6,5%. Проте у наступному році зростання сягне вже на 3,8%. Про це повідомляє УНН із посиланням на прогноз агентства.
"Fitch підтримує свій квітневий прогноз, що економіка скоротиться на 6,5% у 2020 році", - йдеться у повідомленні.
Також вони наголошують на негативних ризиках прогнозу на наступні роки.
"Ми очікуємо, що зростання досягне 3,8% та 3,5% відповідно у 2021 та 2022 роках, відповідно до наших середньострокових прогнозів для України. Однак негативні ризики для наших прогнозів залишаються, враховуючи невизначеність щодо масштабів та тривалості спалаху коронавірусу, а також тривалості або повторного введення обмежень, особливо з огляду на повідомлення про зростання кількості випадків коронавірусу в Україні", - додали у прогнозі.
Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній і національній валюті на рівні "B", що був присвоєний восени 2019 року.