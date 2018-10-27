Fitch більше не розглядає сценарій Brexit з укладенням угоди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Міжнародне рейтингове агентство Fitch при складанні рейтингів більше не розглядає сценарій виходу Великої Британії з Євросоюзу з укладенням угоди по Brexit між Лондоном і Брюсселем. Про це в п’ятницю повідомило агентство Reuters з посиланням на заяву Fitch, інформує УНН.