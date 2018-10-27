Fitch більше не розглядає сценарій Brexit з укладенням угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Міжнародне рейтингове агентство Fitch при складанні рейтингів більше не розглядає сценарій виходу Великої Британії з Євросоюзу з укладенням угоди по Brexit між Лондоном і Брюсселем. Про це в п’ятницю повідомило агентство Reuters з посиланням на заяву Fitch, інформує УНН.
“На думку Fitch, посилення політичних розбіжностей всередині Великої Британії підвищило ймовірність різкого і руйнівного Brexit без угоди (про співпрацю з Євросоюзом). Такий результат в значній мірі підірвав би роботу митниці, торгову і економічну діяльність”, — йдеться в коментарі Fitch, в якому зазначається , що агентство було змушене “відмовитися від базового сценарію (м’якого Brexit), на якому раніше ґрунтувалися рейтинги” Великої Британії.
Fitch підтвердило кредитну якість боргових зобов’язань Великої Британії на рівні АА з негативним прогнозом, що означає можливе подальше зниження рейтингу.
Як повідомляв УНН, Facebook, Google і Microsoft обговорили Brexit з представниками Великої Британії.