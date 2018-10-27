Fitch больше не рассматривает сценарий Brexit с заключением соглашения
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Международное рейтинговое агентство Fitch при составлении рейтингов больше не рассматривает сценарий выхода Великобритании из Евросоюза с заключением соглашения по Brexit между Лондоном и Брюсселем. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Fitch, передает УНН.
“По мнению Fitch, усиление политических разногласий внутри Великобритании повысило вероятность резкого и разрушительного Brexit без соглашения (о сотрудничестве с Евросоюзом). Такой результат в значительной степени подорвал бы работу таможни, торговую и экономическую деятельность”, — говорится в комментарии Fitch, в котором отмечается, что агентство было вынуждено “отказаться от базового сценария (мягкого Brexit), на котором ранее основывались рейтинги” Великобритании.
Fitch подтвердило кредитное качество долговых обязательств Великобритании на уровне АА с негативным прогнозом, что означает возможное дальнейшее снижение рейтинга.
Как сообщал УНН, Facebook, Google и Microsoft обсудили Brexit с представителями Великобритании.