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Фірташ: питання про вступ України в НАТО треба виносити на референдум

Фірташ: питання про вступ України в НАТО треба виносити на референдум

Київ • УНН

 • 24880 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Український бізнесмен Дмитро Фірташ, який останні 8 років перебуває в Австрії, де бореться проти екстрадиції до США, заявив, що не вірить у ймовірність великої війни між Росією та Україною. В інтерв'ю австрійському виданню "Die Presse" Фірташ зазначив, що зараз немає жодної причини, через яку Росія може хотіти війни, передає УНН.

Деталі

На питання кореспондента “Die Presse” про те, чому Путін направив так багато військ до кордонів України, Фірташ відповів: “Йде велика геополітична гра між Росією, США та Китаєм. Відбувається перерозподіл світу. Україна є у меню, але нам не дозволили сісти за стіл. Путін не хоче, щоб в Україні були військові бази, які могли б становити загрозу для Росії”.

Також Фірташ назвав помилкою те, що у 2019 році парламент на рівні Конституції закріпив курс на вступ України до НАТО.

“Порошенко мав спочатку спитати у народу. Українці мали б провести референдум про те, чи хочуть вони вступити до НАТО чи ні”, — сказав Фірташ.

Також Фірташ заявив, що для нього нейтралітет Австрії — приклад для наслідування. “Я вже пропонував „австрифікацію“ України у 2014 році. Але як сказав Зіґмунд Фрейд? „Голос розуму тихий, але буде почутий“. Я переконаний, що нейтралітет — єдиний правильний шлях для України”, — заявив Фірташ в інтерв’ю “Die Presse”.

Відповідаючи на запитання “Die Presse”, чи Путін прийме нейтралітет України, Фірташ заявив, що президент Росії наразі не має іншої альтернативи. “Росія провела реструктуризацію своєї економіки та розширила співпрацю з Китаєм. Але Росія, звичайно, не хоче втратити Європу та повністю віддати себе в руки Китаю”.

На думку Фірташа, Росія найближчим часом може визнати так звані Донецьку та Луганську народні республіки або повністю анексувати їх. На думку бізнесмена, Україні слід піти на виконання Мінських угод для закриття кордону з Росією.

При цьому Фірташ зазначив, що існує ризик перемоги на місцевих виборах на Донбасі людей, щодо яких є негативне ставлення в Україні. “Але найголовніше зараз — зупинити війну і повернути українську територію”, — зазначив Фірташ.

Українські Національні Новини

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