Фірташ: питання про вступ України в НАТО треба виносити на референдум

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Український бізнесмен Дмитро Фірташ, який останні 8 років перебуває в Австрії, де бореться проти екстрадиції до США, заявив, що не вірить у ймовірність великої війни між Росією та Україною. В інтерв'ю австрійському виданню "Die Presse" Фірташ зазначив, що зараз немає жодної причини, через яку Росія може хотіти війни, передає УНН.