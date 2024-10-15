Фірма, що раніше ремонтувала дитсадки та колектори, отримає сотні мільйонів від «Центренерго» на відбудову Зміївської та Трипільської ТЕС та постачання сантехніки

У травні 2024 року Кабмін схвалив виділення 1,5 млрд грн на відбудову Зміївської та Трипільської ТЕС. Після цього оператор цих станцій ПАТ "Центренерго" розпочало активне проведення тендерів на відновлювальні роботи та закупівлю відповідної продукції. Увагу УНН привернуло те, що у більш ніж двох десятках тендерів перемогла одна й та сама компанія - ТОВ "Джі Ес Груп Девелопмент".

Загальна кількість тендерів більша, а договори за їх результатами підписані не лише із вказаною компанією. Однак, така кількість контрактів з одним і тим самим переможцем не могла не привернути увагу.

Зміївська ТЕС

Лише для проведення різного роду ремонтних та відновлювальних робіт, а також постачання продукції для Зміївської ТЕС з ТОВ "Джі Ес Груп Девелопмент" було укладено 9 договорів.

Перші договори були укладені ще до згаданого вище рішення Кабміну. Так у березні 2024 року було підписано угоду на закупівлю послуг з ремонту і технічного обслуговування техніки, а саме ремонт вантажопідйомного мостового крану на суму понад 18,6 млн грн. Договір було укладено у березні 2024 року, у серпні були внесені зміни, в яких вказувалося, що строк виконання робіт продовжено до 1 листопада 2024 року. Хоча, ймовірно, роботи мали бути закінчені ще влітку.

Вже у квітні було укладено угоду на суму 2,79 млн грн також на проведення ремонту та обслуговування техніки. Цього разу йдеться про ремонт двох кульових барабанних млинів, що слугують для розмелювання вугілля на ТЕС.

Після оголошення уряду про виділення коштів команія перемогла ще у 7 тендерах. У липні вона перемогла у тендері на здійснення капітального ремонту газоходів та збірних коробів бл.№1, №2, з ремонтом теплоізоляції та антикорозійного захисту. Сума за якою планується закупити ці послуги становить 44,9 млн грн.

А у вересні та жовтні були укладені дві угоди на виконання заходів із влаштування укриття та відновлення будівельних конструкцій Головного корпусу, а саме на демонтаж зруйнованих будівельних та металевих конструкцій будівлі Головного корпусу. Загальна вартість цих робіт за договорами перевищує 32 млн грн.

Цікаво, що ТОВ "Джі Ес Груп Девелопмент" не лише надає ремонтні послуги, а й постачає обладнання та хімічні суміші. У травні компанія підписала угоду на 130 тис. грн в рамках якого має поставити на Зміївську ТЕС 350 нафтосорбуючих рукавів, вироблених, до речі, не раніше 2024 року. Того ж місяця "Джі Ес Груп Девелопмент" уклала договір на постачання 500 кг Сорбенту-М на суму трохи більше 132 тисяч грн.

Але наймасштабнішими тендерами, в яких перемогла "Джі Ес Груп Девелопмент", стали дві закупівлі послуг з аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) будівлі Головного корпусу Зміївської ТЕС. Обидва договори були укладені у жовтні. Предмет закупівель було розділено на два лоти, ймовірно, зважаючи на технічні особливості проведення робіт. Загальна сума укладених договорів тут перевищила 266 млн грн.

Загальна сума укладених контрактів між "Джі Ес Груп Девелопмент" та Зміївською ТЕС перевищує 365 млн грн.

Трипільська ТЕС

"Джі Ес Груп Девелопмент" ставала переможцем у 15 тендерах, які стосувалися ремонтних робіт чи постачання товарів на Трипільську ТЕС. Однак, наразі за підсумками цих тендерів, ТОВка отримала 11 контрактів на загальну суму понад 318 млн грн.

У серпні ТОВ "Джі Ес Груп Девелопмент" уклало дві угоди, які були спрямовані на проведення аварійно-відновлювальних робіт будівель та споруд, а також ізоляцію станційних трубопроводів ТЕС. Загальна сума цих послуг становила понад 30,6 млн грн. Роботи мають бути виконані до кінця січня 2025 року.

У липні 2024 року уклали угоду на понад 1,8 млн грн на здійснення послуг з обстеження головного корпусу турбінного відділення. Вже в серпні компанія підписала ще одну угоду про аварійно-відновлювальні роботи енергоблоку станції №1 (послуги з ремонут і технічного обслуговування техніки). Сума становила 28,7 млн грн, а надати послугу компанія повинна до лютого 2025 року. Крім того, було укладено ще одну угоду на суму вже понад 14,2 млн грн також на ремонт і технічне обслуговування техніки, а саме ремонт поверхонь нагріву та обмурівки, оскільки енергоблок станції №2 вимушено працює на природному газі.

Також у вересні ТОВ "Джі Ес Груп Девелопмент" уклало угоду про надання Послуги з поточного ремонту трансформатора на Трипільській ТЕС, вона передбачає суму в 11,8 млн, а послуги мають бути надані до кінця жовтня 2024 року.

Як ми вже зазначали раніше, компанія ТОВ "Джі Ес Груп Девелопмент" не лише надає послуги, а й здійснює поставку товарів. Наприклад, у червні 2024 вони уклали договір про закупівлю плит, листів, стрічок та фольги, які пов’язані з конструкційними матеріалами. Вони необхідні для виконання аварійно-відновлювальних робіт з ремонту обладнання блоку станції №2.

Також для забезпечення належних умов праці персоналу ТЕС, 30 вересня підписали контракт про закупівлю виробів для ванної кімнати та кухні. Мова йде про різноманітні лійки для душу, шланги, змішувачі тощо. ТОВ "Джі Ес Груп Девелопмент" переміг у тендері з пропозицією суми в розмірі 56 тис. Крім того, компанія має поставити на Трипільську ТЕС провід на суму понад 269 тис. грн та цемент на суму трохи більше 17 тис. грн.

Але навіть загальна сума згаданих вище укладених угод не йде у порівняння з сумою, яку замовник готовий заплатити за виконання робіт з розробленням проектної документації за державні кошти по об'єкту: "Капітальний ремонт. Аварійно-відновлювальні роботи будівлі Головного корпусу Трипільської ТЕС". Очікувана сума тендеру - понад 230 млн грн. І в цьому тендері теж перемогла "Джі Ес Груп Девелопмент" - роботи мають бути викнані до 31 грудня 2025 року.

Ще один тендер з ремонту котлоагрегату ст.№4 Трипільської ТЕС в частині використання непроектного палива (вугілля марок Г, ДГ) був оголошений безпосередньо "Центренерго". І тут згадана компанія теж стала переможцем - сума угоди 31,8 млн грн.

Компанія ТОВ "Джі Ес Груп Девелопмент"

Компанія раніше носила назву ТОВ "СПЕЦ КА" і була створена у серпні 2017 року. Ймовірно, у 2020 році назву змінили на вже нам відому "Джі Ес Груп Девелопмент". Наразі керівником, засновником і кінцевим бенефіціаром компанії є Ігор Іванович Чаплинський, зареєстрований у Кам'янському, Дніпропетровської області. Раніше, ймовірно, він був співзасновником ТОВ НВІКП "Інно-Дніпро", яка, відповідно до відкритих джерел, займається продажем відходів та брухту, відновленням відсортованих відходів, оптовою торгівлею металами та рудами.

Крім того, людина з аналогічним ПІБ подавала у період 2020 - 21рр. декларації як заступник директора КП Кам'янської міськради "Транспорт" та директор з МТП, маркетингу, транспорту та тендерних закупівель та збуту продукції ДП "Волиньвугілля" Міністерства енергетики.

У 17-21 рр. компанія "Джі Ес Груп Девелопмент" перемогла у 5 тендерах. Найбільшою перемогою у цей період стала закупівля послуг на реконструкцію каналізаційного колектора у Київській області - сума угоди перевищувала 12 млн грн. Крім того, компанія вигравала тендери на проведення попередніх інженерних вишукувань під час зведення дошкільного навчального закладу на Київщині, а також був тендер, який стосувався коригування проектно-кошторисної документації та надання послуги по супроводженню проходження експертизи проектної документації.

Компанія офіційно має доволі широкий спектр видів діяльності - 94 позиції. Звісно, серед усіх видів діяльності є й ті, що безпосередньо перетинаються з послугами, які підприємство надаватиме двом ТЕС. Однак, викликає подив, що компанія також займається виданням комп’ютерних ігор, наданням послуг перекладу, діяльністю інформаційних агентств та багато чим ще. Це може свідчити про те, що діяльність компанії має ознаки фіктивності. Тобто таким чином "Джі Ес Груп Девелопмент" може намагатися прикрити свою недобросовісну діяльність.

Також важливим моментом є велика кількість підрозділів CPV (*код, що надає класифікацію товарам або ж послугам під час державних закупівель) за якими компанія бере участь у тендерних закупівлях. Крім того, компанію останні роки визнавали переможцем не більше п’яти замовників, а точніше за 2024 рік її визнавали переможцем лише "Центренерго" та структурні підрозділи - Зміївська та Трипільська ТЕС. Іншими словами, так може формуватися імітація конкуренції. Це може свідчити про те, що компанія була створена особами, які пов’язані із замовниками, і постачає їм практично всі товари, які вони закуповують. Також це може свідчити про відсутність у "Джі Ес Груп Девелопмент" необхідного обладнання, техніки та спеціалістів для виконання робіт і, відповідно, послуги надаватимуть інші суб'єкти господарювання.

Не менш цікавим є місцезнаходження юридичної особи, за адресою якої зареєстровано в загальному 42 юридичні особи. Можна припустити, що мова йде про бізнес центр, однак, перевіривши адресу, ми дізналися, що це житловий будинок.

"Хороший теплий будинок", - читаємо відгук на одному з сайтів нерухомості.

Всього, відповідно підрахунків системи аналізу закупівель Clarity Project, станом на момент підготовки матеріалу, компанія уклала з "Центренерго", Зміївською та Трипільською ТЕС 21 договір на загальну суму понад 722 млн грн.

Слід додати, що частина контрактів та обґрунтовань для проведення закупівель буде оприлюднена лише через 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану в Україні відповідно до пункту 13 Постанови 1178 Кабінету міністрів (застосовується під час здійснення закупівель товарів, робіт та послуг для/з будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури).